Политика У Байдена заявили, что не могут ускорить вступление Украины в НАТО

2021-04-07 13:43

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что Украина давно хотела вступить в НАТО, отметив, что администрация президента Джо Байдена обсуждает это стремление, сообщает Reuters.

"Мы их решительно поддерживаем, мы поддерживаем их (украинцев)… но это решение должно принимать НАТО", - подчеркнула Псаки.

Такое заявление представителя Белого дома прозвучало в связи с вопросом о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, который поднял президент Владимир Зеленский в диалоге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля.

Напомним, после того, как Россия сосредоточила войска возле пострадавшего от конфликта Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время диалога они обсудили обострение ситуации на востоке Украины.

Глава украинского государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в альянсе.