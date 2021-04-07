Коронавирус Кому локдаун, а кому бизнес: как мошенники Киева богатеют на липовых пропусках

2021-04-07 19:20

В сети появляется все больше желающих разбогатеть на столичном локдауне. В частности, мошенники продают спецпропуски для проезда в общественном транспорте. Однако стоит фейковый билет дорого, а приобретение такого пропуска может закончиться строгим наказанием.

На популярных сайтах для объявлений подобные предложения удаляют быстро, и если вам такое все же попадется, вероятно, уже через несколько часов оно исчезнет. Впрочем такую модерацию почти невозможно сделать в мессенджерах. Именно там сейчас сосредоточились мошенники. Журналист Апостроф TV провел эксперимент и проверил, как можно приобрести фейковый пропуск. Стоит отметить, что настоящий у него уже есть.

За подделку в одном из популярных мессенджеров просят полтысячи гривен. Продавцы уверяют, что якобы нашли людей, которые работают непосредственно в пунктах выдачи пропусков. Соответственно, билет будто настоящий, поэтому и стоимость его немаленькая.

Менеджер просит указать личные данные, номер мобильного и адрес для курьерской доставки. Изготовить желанный пропуск обещают всего за сутки. К слову, канал, где продают липовые билеты, превратился в настоящий магазин. В нем есть даже отзывы.

"Достаточно неплохо. Взял себе и жене. Оба ехали на работу и домой. Без вопросов!" - пишут покупатели.

Впрочем журналист Апостроф TV липовый спецпропуск заказывает исключительно в рамках эксперимента. Делать такое не советуют по нескольким причинам. Первая - главная и очевидная - прямое нарушение закона.

"Санкция статьи предусматривает от штрафа до максимального наказания в виде двух лет ограничения свободы. Если даже человек и использовал в общественном транспорте этот билет задним числом, то это может быть нарушение карантинных мер, за что предусмотрено административное наказание", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

К тому же, мошенники требуют предоплату, поэтому, кроме подделки, рискуете остаться еще и без денег. Если билет все же удастся получить, в транспорт можно не попасть. Отличить настоящую карточку от фейка довольно не сложно.

"Фамилия, имя, отчество, кто выдал, и число должно быть. Документы надо показывать", - отметил правоохранитель.

Еще один обязательный элемент нового образца пропуска - золотое тиснение вокруг герба. На свете оно характерно бликует. Обычный принтер такого не сделает.

Не заниматься подделками пропусков призывают и в КГГА. Главная цель спецпропуска - уменьшить пассажиропоток, а не подбросить работы мошенникам.