Политика Кравчук пообещал, что "будет стрелять до последнего"

2021-04-07 20:00

 

Леонид Кравчук обязательно использует оружие, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что держит оружие около кровати на случай возможного нападения врагов, от которых готов остреливаться "до последнего". Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, сообщает Страна в среду, 7 апреля.

Так, журналист Дмитрий Гордон спросил Кравчука, не изменил ли он привычке хранить у кровати оружие.

"У меня? Почищенное, готовое (оружие у кровати – ред.). Более того, у моей охраны, у нее есть "пристрелянные" места из моего дома: с балкона, из других мест. Я им говорю: "Парни, если будет какая-то неприятность, не играйтесь, не бегайте. Я далеко не вижу, но тень увижу. А стреляю я хорошо. Могу случайно подстрелить. Я говорю: я буду стрелять до последнего – пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью", – сказал Кравчук.

После этих слов Гордон решил уточнить, использует ли Кравчук свое оружие, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".

"Использую обязательно. Я был в прошлом году на охоте. 150 метров. Никто не поверил. С первого выстрела – нет. То есть я к чему вам говорю. Предупреждаю всех врагов – своих, которые хотят прийти ко мне на свидание, они лучше пусть обходят мой дом. Потому что кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана – я сам себя охраняю", – сказал Леонид Кравчук.

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