Политика Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины

2021-04-07 20:40

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины. После его реализации Киев сможет вступить в Организацию Североатлантического договора.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS.

"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине… Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - заявил Ландсбергис.

По его мнению, это станет сильным сигналом для России о том, что евроатлантический курс Украины ценится и находит отклик среди стран НАТО.

В то же время его испанская коллега Мария Гонсалес Лая отметила, что вопрос предоставления ПДЧ в НАТО для Украины должен обсуждаться на саммите в июне.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе. В этом контексте он призвал как можно скорее предоставить ПДЧ.

При этом у президента России Владимира Путина заявили, что вступление Украины в НАТО может обернуться последствиями на Донбассе.