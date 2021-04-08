Политика В ООН призывали стороны конфликта на Донбассе не уничтожать объекты инфраструктуры

2021-04-08 15:43

В ООН призывали стороны военного конфликта на востоке Украины снизить напряжение и не стрелять по критически важным объектам инфраструктуры Донбасса.

Как заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, вовлеченные в конфликт стороны должны сделать все возможное, чтобы напряженность ситуации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО снизилась.

Кроме того, Дюжаррик отреагировал на произошедшее 6 апреля отключение насосной станции в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов.

"В результате обстрела пострадала линия электропередач, которая питает насосную станцию в восточной части Украины. В результате около миллиона людей по обе стороны линии соприкосновения остались без доступа к воде", - напомнил он.

В связи с этим пресс-секретарь призвал стороны конфликта избегать попадания "по критически важным объектам водной инфраструктуры" в этом регионе.