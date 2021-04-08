Политика Рада в мобильном: украинским нардепам хотят разрешить голосовать за законопроекты удаленно

2021-04-08 11:39

В правительстве намерены разработать систему, которая позволит министрам и народным депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.

 Об этом в интервью CМИ рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что для такого решения необходимо изменить закон, чтобы разрешить депутатам голосовать дистанционно.

"У меня есть задача от президента – сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", – рассказал он.

Федоров отметил, что для защиты персонального голосования политик будет проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. Также же есть персональная ответственность парламентария.

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