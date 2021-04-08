Коронавирус МВФ предложил ввести новый налог

2021-04-08 16:40

Международный валютный фонд заявил о том, что странам необходимо подумать о введении временного дополнительного «налога солидарности» для компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса.

Об этом идет речь в «Бюджетном вестнике» МВФ.

Отмечается, что временный налог на сверхприбыли может, с одной стороны, заменить обычные корпоративные налоги, а с другой, - стать дополнением к обычным налогам.

«Налог солидарности» обеспечит вклад бизнеса, который процветал во время кризиса, в экономику. Вместе с тем, дополнительный налог не коснется компаний и их сотрудников, которые получили минимальную прибыль или понесли убытки.

В докладе МФВ напомнили, что временное повышение подоходных налогов с наиболее состоятельных людей в чрезвычайных ситуациях в мире уже применялось. В частности, его вводили в Германии в 1991 году, в Австралии в 2011 году, в Японии в 2013 году.

Эксперты Международного валютного фонда подчеркивают, что в мире после пандемии коронавируса необходимо увеличивать социальные расходы. Однако для этого потребуются дополнительные источники доходов бюджета.

В числе более широких мер МВФ указывает повышение прогрессивности подоходных налогов, налогов на наследство, дарения или на имущество. Также Фонд допускает введение налогов на богатство.

Напомним, в 2021 году мировая экономика начнет быстро восстанавливаться после коронакризиса, однако некоторые страны могут отстать от восходящего тренда. Агентство Bloomberg отмечает, что последствия пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса быстрее всех преодолеют США и Китай. Согласно прогнозам экспертов, именно в США и Китае вакцинация будет проходить наиболее быстрыми темпами. Восстановлению экономик будет способствовать тот факт, что правительства и Штатов, и Китая придерживаются жесткой монетарной политики. По оценкам финансовых аналитиков, экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться.