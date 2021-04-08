Коронавирус Внимание! Правила получения прав изменились

2021-04-08 19:00

 

Украине с 6 апреля изменились правила получения водительских прав. К теоретической части экзамена добавили новые вопросы. Они оказались из совершенно разных категорий.

Как пишет "Страна", многие студенты завалили первую часть экзамена, поскольку в билетах на самую массовую категорию "В" внезапно появились вопросы из категорий "С" (грузовики) и "D" (автобусы).

МВД внесло изменения в экзаменационные билеты в темах: правила дорожного движения, устройство и эксплуатация транспортных средств, основы безопасного вождения, основы права в области дорожного движения и оказания первой медицинской помощи.

Так, в тестах на категорию "В" появились следующие вопросы:

Имеет ли право водитель троллейбуса продавать билеты пассажирам во время движения?

Сколько времени разрешается отдыхать в дороге водителям крупногабаритных грузовиков или автобусов?

Со скольки лет разрешается водителю перевозить организованные колонны детей и какой минимальный водительский стаж для этого необходим?

С какого возраста дети могут ездить в автобусах самостоятельно? А на междугородных автобусах?

Также на экзамене были вопросы о том, как должен поступить водитель автобуса в той или иной ситуации на дороге. В то же время на сайте онлайн-билетов GreenWay, по которым занимаются украинские автошколы, эти вопросы обозначены как для категории "D".

Вопрос о максимальной скорости автобуса с детьми

Вопрос о разрешении водителю автобуса поворачивать в изображенной ситуации

Кроме того, по данным претендентов категории "B", на экзамене был вопрос "Какой должен быть стаж водителя микроавтобуса, который перевозит группы детей?". В онлайн-тренажерах он относится к категории "D".

Был также вопрос о возрасте детей, которых водители междугородних маршруток могут возить без сопровождения взрослых.

Как сообщалось ранее, в МВД отметили, что теперь теоретическая часть экзамена содержит новые и интересные дорожные ситуации, с которыми часто сталкиваются водители. Это должно помочь новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем.

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