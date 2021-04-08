Коронавирус В Минздраве рассказали, когда начнут делать прививки с помощью препарата CoronaVac

2021-04-08 20:40

 

Это произойдет сразу же после прохождения лабораторного контроля.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже после 10 апреля украинцы будут иметь возможность получить прививку вакциной из Китая CoronaVac. Об этом он сказал во время эфира на телеканли "Украина 24".

К этому времени препарат должен пройти лабораторный контроль.

«Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. После 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок », - сказал министр.

Напомним, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac Украина законтрактовала в декабре 2020 года, по условиям контракта, эффективность препарата, которым будут вакцинировать украинцев, должна быть не менее 70%. Первая партия вакцины в количестве 215 тысяч доз прибыла 25 марта.

4 марта ЧАО «Лекхим» (имеет эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с производителем на поставку 1,9 млн доз вакцины) сообщила о намерении поставить вакцину CoronaVac государственному оператору медицинских закупок. Накануне дистрибьютор заявил о том, что не получил ответа от ГП «Медзакупки Украины», но все равно привезет вакцину в Украину.

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