Политика В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

2021-04-08 18:20

 

Реформа СБУ — это ключевой шаг для присоединения Украины к НАТО.

Об этом сказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает в Twitter американское посольство.


"Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", — заявила Квин.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский созвонился с Генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить эскалацию конфликта Украины и России на Донбассе. Он рассказал представителю НАТО о том, что РФ стянула войска к украинским границам и подготовила их к наступлению.

Зеленский сказал, что единственным способом завершения войны на Донбассе будет вступление Украины в НАТО. Он указал на важность получения Плана действий по членству в Североатлантическом Альянсе.

subscriber subscriber

Еще по теме

В РФ назвали дату переговоров советников "нормандской четверки"

2021-04-08 18:40

Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины

2021-04-07 20:40

В Кремле пояснили, от чего зависят сроки нахождения войск у границ Украины

2021-04-07 20:20

У Байдена заявили, что не могут ускорить вступление Украины в НАТО

2021-04-07 13:43

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин запретил популярные товары из России, что исчезнет с украинских полок: "Уже через неделю..."

2021-04-08 19:20

В РФ назвали дату переговоров советников "нормандской четверки"

2021-04-08 18:40

В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

2021-04-08 18:20

Россия объявила об учениях в Черном море и начала переброску туда своих военных кораблей

2021-04-08 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кабмин запретил популярные товары из России, что исчезнет с украинских полок: "Уже через неделю..." 2021-04-08 19:20
В РФ назвали дату переговоров советников "нормандской четверки" 2021-04-08 18:40
В США назвали условие для вступления Украины в НАТО 2021-04-08 18:20
Россия объявила об учениях в Черном море и начала переброску туда своих военных кораблей 2021-04-08 17:20