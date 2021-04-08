Политика В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

2021-04-08 18:20

Реформа СБУ — это ключевой шаг для присоединения Украины к НАТО.

Об этом сказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает в Twitter американское посольство.



"Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", — заявила Квин.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский созвонился с Генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить эскалацию конфликта Украины и России на Донбассе. Он рассказал представителю НАТО о том, что РФ стянула войска к украинским границам и подготовила их к наступлению.

Зеленский сказал, что единственным способом завершения войны на Донбассе будет вступление Украины в НАТО. Он указал на важность получения Плана действий по членству в Североатлантическом Альянсе.