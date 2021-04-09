Политика У Зеленского пояснили, что будет с переселенцами после деоккупации Крыма

2021-04-09 18:33

Украина вернув в свой состав временно оккупированный Крым, не будет насильно депортировать, переселенных туда полумиллиона россиян.

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя", - заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Левый берег" .

Так же он добавил, что есть немало людей, готовых вернутся в Крым после освобождения:

"И это не только крымские татары: из Крыма бежали на подконтрольную Украине территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями", - добавил Жовква.

Напомним, первый саммит Крымской платформы должен состояться летом 2021 года.