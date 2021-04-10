Коронавирус Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона

2021-04-10 12:00

В Украине в силу вступил закон о «карантинных выплатах» для украинцев

Документ направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности, и предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.

Чтобы получить помощь, основной вид деятельности ФОП и наемных работников должен входить в перечень основных видов экономической деятельности. Также бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, находящимся в "красной" зоне эпидопасности.

Те, кто получал в прошлом году помощь, может претендовать на нее и сейчас. Обратиться можно в течение 30 дней со дня установления жестких ограничений. Если в регионе уже действует или действовал жесткий карантин, отсчет начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с сегодняшнего дня.

Как получить выплаты через портал «Дія»:

Сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе «Услуги» выбрать «Одноразовая материальная помощь ФОТ и наемным работникам».

Портал проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда на соответствие условиям получения помощи.

В заявлении указать: Ф.И.О., дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта.

Указать адрес регистрации.

Указать адрес регистрации. Добавить номер банковского счета по стандарту IBAN.

Проверить и отправить заполненное заявление.

Ожидать сообщение о начислении выплат.

Как получить выплату через приложение «Дія»

Для этого необходимо войти в приложение и выбрать раздел «Услуги», нажать на «Единовременное пособие». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидать оповещения о проработке заявления.

Кто не сможет поучить помощь: