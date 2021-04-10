Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона

В Украине в силу вступил закон о «карантинных выплатах» для украинцев
Документ направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности, и предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.
Чтобы получить помощь, основной вид деятельности ФОП и наемных работников должен входить в перечень основных видов экономической деятельности. Также бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, находящимся в "красной" зоне эпидопасности.
Те, кто получал в прошлом году помощь, может претендовать на нее и сейчас. Обратиться можно в течение 30 дней со дня установления жестких ограничений. Если в регионе уже действует или действовал жесткий карантин, отсчет начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с сегодняшнего дня.
Как получить выплаты через портал «Дія»:
Как получить выплату через приложение «Дія»
Для этого необходимо войти в приложение и выбрать раздел «Услуги», нажать на «Единовременное пособие». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.
Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидать оповещения о проработке заявления.
Кто не сможет поучить помощь: