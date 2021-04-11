Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 10 апреля, совершает официальный визит в Турцию, провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые завершились подписанием совместной декларации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Президенты Украины и Турции подтвердили стратегическое партнерство между странами. Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а Анкара никогда не признает аннексию Крыма, и выразил поддержку "Крымской платформе".
Турция выразила поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности, ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, а также подтвердила поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.
В ходе переговоров стороны также обсудили продолжение сотрудничества в самолетостроении и обмен технологиями.
Встреча закончилась подписанием документов между Украиной и Турцией. В частности, было подписано рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан и программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 годы.