Политика Зеленский и Эрдоган подписали совместную декларацию: главные тезисы

2021-04-11 11:30

 

 

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 10 апреля, совершает официальный визит в Турцию, провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые завершились подписанием совместной декларации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Президенты Украины и Турции подтвердили стратегическое партнерство между странами. Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а Анкара никогда не признает аннексию Крыма, и выразил поддержку "Крымской платформе".

Турция выразила поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности, ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, а также подтвердила поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

В ходе переговоров стороны также обсудили продолжение сотрудничества в самолетостроении и обмен технологиями.

Встреча закончилась подписанием документов между Украиной и Турцией. В частности, было подписано рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан и программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 годы.

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