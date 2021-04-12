Экономика Экономика РФ получит удар ниже пояса - мировые цены на нефть стремительно снижаются

2021-04-12 15:43

Максимально зависимая от цена на нефть экономика РФ терпит бедствие и вскоре получит новый мощный удар. Мировые цены на нефть эталонных марок быстро снижаются на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом в странах мира. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 12 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,32 (0,51%) – до $62,63 за баррель. В пятницу этот сорт нефти подешевел еще на $0,25 (0,4%) – до $62,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,27 (0,46%) – до $59,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,27 (0,5%) – до $59,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI – 3,5%.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,31 в пользу Brent.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на S&P Global Platts, оптимизм инвесторов по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США наталкивается на обеспокоенность тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть.

Также инвесторы следят за непрямыми переговорами между США и Ираном о ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.