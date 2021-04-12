Политика Украина инициировала экстренное заседание комиссии Украина-НАТО из-за действий России

2021-04-12 17:40

 

Во вторник, 13 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится внеочередное заседание комиссии Украина-НАТО, которое было инициировано украинской стороной из-за скопления российских войск у границы нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Это заседание состоится на основании статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которая предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма в том случае, если Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Глава МИД Украины и члены НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказано в сообщении МИД.

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