Коронавирус Ляшко назвал области, которые могут перейти в «желтую» зону

2021-04-12 18:00

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время три области могут перейти из «красной» в «желтую» зону карантина.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Виктора Ляшко, применение локальных карантинных ограничений показало свою эффективность.

«Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три – четыре – пять дней перейти с «красного» на «желтый» уровень эпидемиологической опасности. Это означает, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения», - отметил главный санитарный врач.

Напомним, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила о том, что клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется. Инфекционист рассказала, что украинцы стали болеть гораздо дольше – до месяца, при этом дольше остаются зависимыми от кислорода. «Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения», — пояснила Ольга Голубовская. Инфекционист отметила тенденцию к заболеванию коронавирусом людей более молодого возраста. «Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад», - рассказала врач.