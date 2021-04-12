Политика В Раде анонсировали проведение закрытого заседания

2021-04-12 19:40

Верховная Рада на этой неделе планирует провести закрытое заседание, чтобы заслушать несколько докладов правительства. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в телеграмм.

Он опубликовав подписные листы по созыву закрытого заседания. Согласно ему, планируется:

заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака;

заслушать министра здравоохранения Максима Степанова;

заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Железняк подчеркнул, что заседания будет в закрытом режиме. Когда именно оно состоится нардеп не уточнил.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что завтра состоится сразу два внеочередных заседания, а еще одно должной пройти в среду или четверг.

Как известно, парламент отменил пленарные заседания на время локдауна в Киеве до 9 апреля. Несмотря на продление карантинных ограничений, парламент возобновит заседания.

Во время паузы нардепы один раз собирались на внеочередные заседания, на которых приняли ряд решений.