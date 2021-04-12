Политика Зеленский заявил о готовности Украины к вторжению России

2021-04-12 20:00

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.

Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN во время визита на Донбасс, передает РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, в Украине понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

На прошлой неделе Зеленский совершил двухдневный визит в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе на фоне обострения агрессии со стороны России и скопления российских войск возле украинской границы. Глава государства побывал на украинских позициях и вручил военным государственные награды.

Напомним, сегодня в украинской разведке заявили, что Россия увеличила свои ударные группы у границы с Украиной. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах.

Кроме того, по данным разведки, Россия завершит процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля. Сейчас к границе Украины перебросили 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

На фоне переброски российских войск разведка предупреждала, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

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