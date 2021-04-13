Коронавирус Ученые доказали, что дефицит витамина D может увеличивать тяжесть коронавирусной болезни

2021-04-13 10:41

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что витамин D может быть полезным для лечения или профилактики коронавируса. В этом есть некоторая логика, но пока ни одно исследование не доказало, что высокие дозы витамина могут защитить от COVID-19.

Однако будущие исследования могут показать другие результаты. Сейчас витамин D3 уже входит в протокол лечения коронавируса, сообщает ВВС News Украина.

Так, исследование британских ученых, опубликованное на сайте Национальной медицинской библиотеки США, показало, что дефицит витамина D может увеличивать тяжесть течения коронавирусной болезни. Это приводит к более высокой смертности от COVID-19.

При этом новое исследование ученых из Университета Барселоны показало, что снижение витамина D может быть также последствием заболевания, а не его причиной. Его результаты предполагают, что прием витамина уменьшил количество госпитализаций на 80%, а смертность от коронавируса – на 60%.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи

2021-04-12 19:00

Какие шансы заразиться коронавирусом на открытом воздухе: детальное разъяснение

2021-04-12 18:20

Врач рассказала, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса

2021-04-12 17:00

Власти Грузии объявили, что страну накрыла третья волна эпидемии коронавируса

2021-04-12 15:21

Еще новости в разделе "Коронавирус"

За 24 часа были вакцинированы от коронавируса более 10 тысяч украинцев

2021-04-13 11:39

Ученые доказали, что дефицит витамина D может увеличивать тяжесть коронавирусной болезни

2021-04-13 10:41

В Украине за сутки 11 680 новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-04-13 09:02

В Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи

2021-04-12 19:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

За 24 часа были вакцинированы от коронавируса более 10 тысяч украинцев 2021-04-13 11:39
Ученые доказали, что дефицит витамина D может увеличивать тяжесть коронавирусной болезни 2021-04-13 10:41
В Украине за сутки 11 680 новых случаев заражения, лидирует снова Киев 2021-04-13 09:02
В Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи 2021-04-12 19:00