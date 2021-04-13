Денег на выплаты пенсий хватит не всем - дефицит Пенсионного фонда быстро растет

В Украине из-за ускоренной индексации пенсий и освобождения ФОПов от уплаты ЕСВ дефицит Пенсионного фонда до конца 2021-го может достичь 22,9 млрд грн. Ситуация ухудшается, денег на выплаты не хватает, а системно проблему так и не решили.
Такие оценки озвучили эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE в публикации ЭП.
"Суммарный объем непогашенных займов ПФ перед казначейством 1 января 2021-го достигал 62 млрд грн. Это без учета нынешних 7,5 млрд грн. Однако долг не является системным решением проблемы", – говорится в материале.
Главные причины возникновения дефицита:
"Несмотря на перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет в январе-марте 2021-го, все большее беспокойство вызывает ситуация с финансовым обеспечением выплаты пенсий. На днях Пенсионный фонд отчитался, что завершил первый квартал с сверхплановых дефицитом 7,5 млрд грн", – говорится в публикации.