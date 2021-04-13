Политика Кулеба получил от НАТО убедительные заверения в поддержке Украины

2021-04-13 18:20

В Брюсселе во вторник, 13 апреля, состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга, по итогам которой они сделали заявления.

Так, глава НАТО назвал "необоснованной и необъяснимой" переброску Россией войск к границе с Украиной.

"Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - утверждал Столтенберг.

По его словам, НАТО полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Столтенберг добавил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма.

В свою очередь, Кулеба заявил, что РФ накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил министр.

Он добавил, что Россия за две недели интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая "дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти к украинцам".

Кулеба отметил, что на этот раз Россия не сможет неожиданно нанести удар по Украине.

"Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал министр.

При этом он заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил глава МИД Украины.

Стоит отметить, что Россия не замечает позиции Киева об урегулировании конфликта на Донбассе с помощью переговоров и продолжает обвинять в нагнетании ситуации и усилении войск. При этом массовую переброску своих войск к границам Украины в РФ называют их внутренним делом. Более того, Москва отказывается принять участие в заседании ОБСЕ и объяснить свою военную активность.