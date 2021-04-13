Коронавирус Израиль открывает свои границы для вакцинированных туристов

2021-04-13 19:00

Правительство Израиля приняло решение с 23 мая открыть свои границы для вакцинированных туристов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что для въезда в страну все равно нужно делать ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Также повторный тест ПЦР и серологический тест необходимо по прилету в аэропорт Бен-Гурион чтобы подтвердить, что путешественник вакцинирован или вылечился от вируса.

«После того, как мы открыли экономику, пришло время тщательно и вдумчиво содействовать развитию туризма. Открытие туризма является важным направлением для одной из отраслей, которая особенно пострадала в год коронавируса» - заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Как мы писали ранее, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время обсуждения была затронута тема относительно возможности путешествий между гражданами двух стран по специальным COVID-паспортам.