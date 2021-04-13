Политика У Путина назвали «причину» переброски войск к границе с Украиной

2021-04-13 21:20

Шойгу признал, что Россия сосредотачивает войска на своих западных границах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения в ответ на угрозы со стороны НАТО.

Как сообщает «Интерфакс», об этом Шойгу сообщил во время совещания в Североморске.

Министр обороны РФ уверил, что была проведена переброска войск задействованных в учениях, которые завершаться в течение двух недель.

Отметим, что в последние недели боевые действия на востоке Украины возобновились с особенной интенсивностью. 31 марта Россия по итогам заседания ТКГ отказалась продолжать режим перемирия на Донбассе

О возможности «широкомасштабных провокаций против нашего государства» заявило ГУР Минобороны Украины. Разведовательное ведомство также сообщило, что Кремль дал задание представительствам РФ в других странах, а также СМИ о том, что они должны быть готовы к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и «миротворческих» мероприятий РФ в ответ.

В то же время у Путина назвали выдумкой Киева разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной.

Напомним, на этой неделе Военно-морские силы США направят два военных корабля в Черное море, где они останутся до 4 мая. Проход военных судов через Босфор подтвердила Турция.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Они планируют обсудить ситуацию на востоке Украины.