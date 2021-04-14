Коронавирус В МОЗ заявили, что украинские пенсионеры не хотят вакцинироваться от COVID-19

2021-04-14 15:21

В Украине пожилые люди менее других хотят вакцинироваться от COVID-19, - заявил замглавы Минздрава Ярослав Кучер на брифинге.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей производят люди от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди категории 80 лет и больше. Большая часть граждан в листе ожидания из Киева - 137 891 человек", - сказал Кучер.

Замминистра добавил, что записаться на прививку можно на портале Дія, в одноименном мобильном приложении или по телефону горячей линии Минздрава: 0800602019.

Напомним, что в двух областях за день ни одной COVID-вакцинации. Всего за сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 15 тысяч человек, в листе ожидания уже почти 450 тысяч украинцев.

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