Политика Есть итоговое заявление НАТО по ситуации с переброской российских войск к границе Украины

2021-04-14 14:42

В НАТО выступили с заявлением после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Как сообщается, союзники подтвердили непоколебимую поддержку Альянса суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее, а также продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины поддерживаемыми Россией боевиками", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал союзников о последних событиях в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и деэскалировать ситуацию. Он подчеркнул, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма со стороны РФ и осуждают наращивание ее вооруженного присутствия на полуострове.

"НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ относительно ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России", - сказано в заявлении.

 

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