Коронавирус Стали известны условия приема украинских туристов в Грецию

2021-04-14 21:00

 

С 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ для ряда стран при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, смогут это сделать» - добавил он.

Отмечается, что по прибытию в страну путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест сделанный за 72 часа до вылета либо сертификат о вакцинации. Без тестирования смогут въезжать дети до пяти лет.

«Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - Ред.)» - заявил министр.

Кроме того правительство Греции рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген с целью снижения затрат на путешествие.

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