Политика Глава американской разведки не исключает вторжения РФ на территорию Украины

2021-04-15 10:03

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению в Украине", пишет Голос Америки.

На заседании спецкомитета по разведке Сената США он отметил, что концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает обеспокоенность.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США . Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.

Поэтому, сказал директор ЦРУ, американские разведывательные управления и должностные лица активно участвуют во встречах с союзниками: "Мы делимся информацией и разделяем беспокойство ... Отчасти, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину - заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства".