В Украине более 16 тысяч новых случаев Covid-19 - реальная ситуация по областям
2021-04-15 10:41
В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля.
Наибольшее количество случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
С начала пандемии в Украине заболели 1903765 человек, выздоровели 1453766 человек, скончались 38658 человек.
Число новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа:
- Винницкая область - 450 случаев
- Волынская область - 397 случаев
- Днепропетровская область - 1005 случаев
- Донецкая область - 961 случай
- Житомирская область - 648 случаев
- Закарпатская - 305 случаев
- Запорожская область - 1015 случаев
- Ивано-Франковская область - 194 случая
- Киев - 1625 случаев
- Киевская область - 835 случаев
- Кировоградская область - 183 случая
- Луганская область - 292 случая
- Львовская область - 748 случаев
- Николаевская область - 404 случая
- Одесская область - 881 случай
- Полтавская область - 627 случаев
- Ровенская область - 505 случаев
- Сумская область - 644 случая
- Тернопольская область - 403 случая
- Харьковская область - 1168 случаев
- Херсонская область - 324 случая
- Хмельницкая область - 1088 случаев
- Черкасская область - 747 случаев
- Черновицкая область - 252 случая
- Черниговская область - 726 случаев