Коронавирус В Украине более 16 тысяч новых случаев Covid-19 - реальная ситуация по областям

2021-04-15 10:41

В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля.

Наибольшее количество случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

С начала пандемии в Украине заболели 1903765 ​​человек, выздоровели 1453766 человек, скончались 38658 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа:

  • Винницкая область - 450 случаев
  • Волынская область - 397 случаев
  • Днепропетровская область - 1005 случаев
  • Донецкая область - 961 случай
  • Житомирская область - 648 случаев
  • Закарпатская - 305 случаев
  • Запорожская область - 1015 случаев
  • Ивано-Франковская область - 194 случая
  • Киев - 1625 случаев
  • Киевская область - 835 случаев
  • Кировоградская область - 183 случая
  • Луганская область - 292 случая
  • Львовская область - 748 случаев
  • Николаевская область - 404 случая
  • Одесская область - 881 случай
  • Полтавская область - 627 случаев
  • Ровенская область - 505 случаев
  • Сумская область - 644 случая
  • Тернопольская область - 403 случая
  • Харьковская область - 1168 случаев
  • Херсонская область - 324 случая
  • Хмельницкая область - 1088 случаев
  • Черкасская область - 747 случаев
  • Черновицкая область - 252 случая
  • Черниговская область - 726 случаев
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