Коронавирус В Украине более 16 тысяч новых случаев Covid-19 - реальная ситуация по областям

2021-04-15 10:41

В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля.

Наибольшее количество случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

С начала пандемии в Украине заболели 1903765 ​​человек, выздоровели 1453766 человек, скончались 38658 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа: