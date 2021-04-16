Политика В США готовят новый пакет санкций против РФ, не исключена высылка дипломатов

2021-04-16 10:41

США готовят новый пакет санкций против РФ, который коснется около 10 российских представителей и дипломатов, а также 20 юридических лиц.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, не исключено, что США объявят о высылке дипломатов из страны.

Санкции вводятся в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Ранее в телефонном разговоре глава Белого дома Джо Байден предупредил президента РФ Путина, что США будут защищать свои интересы.

Издание Politico отмечает, что в новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток-2".