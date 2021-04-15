Политика США ввели сокрушительные санкции против России: кто попал под удар

2021-04-15 16:40

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничительные меры стали ответом на взлом программного обеспечения компании SolarWinds, за которым стоит российская сторона, а также вмешательство в американские президентские выборы.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц РФ за вмешательство в выборы США.

Кроме того, американским финансовым учреждениям запрещается приобретать российские долговые обязательства.

Санкции США также предусматривают высылку 10 российских дипломатов из Вашингтона.

Под санкции попали также жители Крыма: 5 физическим лицам и 3 компаниям также объявлены санкции. "Главы" управлений ФСБ и СК по Крыму тоже попали под раздачу.

Санкции введены также против компаний, которые работают в Африке, предположительно принадлежащие Евгению Пригожину - собственника ЧВК Вагнера, известного как "повар Путина".

Под санкциями оказались и 4 новостных сайта, в числе которых "NewsFront".