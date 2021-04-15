Политика "Пришло время конкретных предложений": Зеленский провел важные переговоры с президентом Грузии

2021-04-15 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Грузии Саломе Зурабишвили по поводу напряженной ситуации на границах Украины.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Они обсудили эскалацию ситуации безопасности на Донбассе. Политики отметили опасность в наращивании российских войск и нарушении режима тишины. Они говорили о практических шагах двух стран в направлении вступления Украины в НАТО. Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крыма.

"Действительно настало время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ (план действий по членству в союзе - ред.) в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня", - отметил Зеленский.

При этом Зурабишвили поддерживает Украину в вопросе мира. Зеленский выразил ему благодарность за такую позицию в отношении нашей страны.

Глава Украины пригласил президента Грузии принять участие в инициативе "Крымская платформа", саммит которой состоится в Киеве в августе 2021 года. Зеленский выразил надежду на привлечение к данной инициативе грузинских партнеров.