Коронавирус В Минздраве напомнили, кому нельзя делать прививку от коронавируса

2021-04-15 19:40

COVID-вакцинация запрещена детям младше 18 лет и людям с аллергиями. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

Минздрав собрал сборник ответ на вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В сборнике отмечено, что вакцинация противопоказана тем, у кого:

аллергия на любой из компонентов вакцины;

была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;

лихорадка (температура выше 38°C).

А вот если у человека простуда или насморк с температурой ниже 38°C - это не преграда для вакцинации. При этом людей с признаками простуды и высокой температурой не рекомендуется приглашать на вакцинацию, поскольку у них может быть COVID-19.

Кроме того отмечено, что нельзя делать прививки от коронавируса лицам младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.