В Минздраве напомнили, кому нельзя делать прививку от коронавируса

COVID-вакцинация запрещена детям младше 18 лет и людям с аллергиями. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.
Минздрав собрал сборник ответ на вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В сборнике отмечено, что вакцинация противопоказана тем, у кого:
А вот если у человека простуда или насморк с температурой ниже 38°C - это не преграда для вакцинации. При этом людей с признаками простуды и высокой температурой не рекомендуется приглашать на вакцинацию, поскольку у них может быть COVID-19.
Кроме того отмечено, что нельзя делать прививки от коронавируса лицам младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.