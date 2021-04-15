Политика В НАТО отреагировали на санкции США в отношении России

2021-04-15 20:20

Североатлантический альянс поддержал введение США санкций в отношении Российской Федерации за вмешательство в выборы и кибератаку на SolarWinds. Об этом говорится в обнародованном НАТО заявлении, пишет ТАСС.

"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России. Союзники предпринимают индивидуальные и коллективные действия по укреплению коллективной безопасности Североатлантического союза", - указано документе.

Также в Альянсе отметили, что "союзники по НАТО будут работать в тесном контакте, чтобы ответить на представляющие угрозу евроатлантической безопасности действия РФ".

При этом страны-члены НАТО подчеркнули, что согласны с обвинениями США в адрес России в вопросе кибератаки на SolarWinds.

"Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds", - говорится в документе.