Политика Зеленский обсудил с президентом Финляндии обострение ситуации на Донбассе

2021-04-15 21:40

Сегодня, 15 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ходе разговора глава государства проинформировал Ниинисте об обострении ситуации безопасности на Донбассе и концентрацию артиллерии РФ на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания агрессии.

Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также главы государств обсудили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.

«Особое внимание уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом» - говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Украину в августе 2021 года в честь празднования Дня независимости и для принятия участия в Крымской платформе.