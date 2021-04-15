Зеленский обсудил с президентом Финляндии обострение ситуации на Донбассе

Сегодня, 15 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
В ходе разговора глава государства проинформировал Ниинисте об обострении ситуации безопасности на Донбассе и концентрацию артиллерии РФ на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания агрессии.
Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также главы государств обсудили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.
«Особое внимание уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом» - говорится в сообщении.
Как мы писали ранее, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Украину в августе 2021 года в честь празднования Дня независимости и для принятия участия в Крымской платформе.