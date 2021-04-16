Коронавирус В Украине за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения - где сегодня опасно

2021-04-16 10:22

В Украине за прошедшие 24 часа подтвердилось 17 тыс. 479 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4348 человек, от осложнений скончались 438 зараженных. При этом выздоровели за сутки выздоровели 12054 украинцев.

Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, больше всего новых случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской  областях.

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 921 тыс 244 человек.

Число новых фактов заражения в областях Украины:

  • Винницкая область - 404 случая
  • Волынская область - 426 случаев
  • Днепропетровская область - 1332 случая
  • Донецкая область - 686 случаев
  • Житомирская область - 530 случаев
  • Закарпатская - 162 случая
  • Запорожская область - 787 случаев
  • Ивано-Франковская область - 150 случаев
  • Киев - 1609 случаев
  • Киевская область - 926 случаев
  • Кировоградская область - 182 случая
  • Луганская область - 290 случаев
  • Львовская область - 1365 случаев
  • Николаевская область - 400 случаев
  • Одесская область - 1315 случаев
  • Полтавская область - 688 случаев
  • Ровенская область - 554 случая
  • Сумская область - 723 случая
  • Тернопольская область - 460 случаев
  • Харьковская область - 1377 случаев
  • Херсонская область - 316 случаев
  • Хмельницкая область - 892 случая
  • Черкасская область - 953 случая
  • Черновицкая область - 276 случаев
  • Черниговская область - 676 ​​случаев.
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