В Украине за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения - где сегодня опасно
2021-04-16 10:22
В Украине за прошедшие 24 часа подтвердилось 17 тыс. 479 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4348 человек, от осложнений скончались 438 зараженных. При этом выздоровели за сутки выздоровели 12054 украинцев.
Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, больше всего новых случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 921 тыс 244 человек.
Число новых фактов заражения в областях Украины:
- Винницкая область - 404 случая
- Волынская область - 426 случаев
- Днепропетровская область - 1332 случая
- Донецкая область - 686 случаев
- Житомирская область - 530 случаев
- Закарпатская - 162 случая
- Запорожская область - 787 случаев
- Ивано-Франковская область - 150 случаев
- Киев - 1609 случаев
- Киевская область - 926 случаев
- Кировоградская область - 182 случая
- Луганская область - 290 случаев
- Львовская область - 1365 случаев
- Николаевская область - 400 случаев
- Одесская область - 1315 случаев
- Полтавская область - 688 случаев
- Ровенская область - 554 случая
- Сумская область - 723 случая
- Тернопольская область - 460 случаев
- Харьковская область - 1377 случаев
- Херсонская область - 316 случаев
- Хмельницкая область - 892 случая
- Черкасская область - 953 случая
- Черновицкая область - 276 случаев
- Черниговская область - 676 случаев.