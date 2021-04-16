Коронавирус В Украине за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения - где сегодня опасно

2021-04-16 10:22

В Украине за прошедшие 24 часа подтвердилось 17 тыс. 479 новых случаев COVID-19, госпитализированы 4348 человек, от осложнений скончались 438 зараженных. При этом выздоровели за сутки выздоровели 12054 украинцев.

Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, больше всего новых случаев накануне подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 млн 921 тыс 244 человек.

Число новых фактов заражения в областях Украины: