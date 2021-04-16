Политика видео Зеленский поручил СНБО разработать законопроект о статусе олигарха

2021-04-16 10:03

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам об итогах заседания СНБО, которое прошло 15 апреля за закрытыми дверями.

По его словам, всего рассматривалось семь вопросов. Один из которых касался ситуации на Донбассе, однако он рассматривался в режиме секретности. Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что ситуация на востоке контролируемая, хоть и есть "некоторые вопросы", но к ним "наша армия готова".

Кроме того, Зеленский рассказал о предстоящем завтра разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Вторым вопросом, по словам Зеленского, рассматривались санкции в отношении контрабандистов, в частности, в отношении 12 физических и юридических лиц. Также рассматривался вопрос относительно нескольких гражданств некоторых из этих лиц.

Также СНБО рассмотрел блок экономических вопросов.

Зеленский сообщил , что поручил СНБО совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

"Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, законы и Верховную Раду Украины больше допускать нельзя", - подчеркнул Зеленский, поясняя необходимость соответствующего закона.