Коронавирус Украинцы устроили охоту за остатками вакцины от коронавируса, - врач-инфекционист

2021-04-16 14:23

Украине желающие сделать прививку от коронавируса из приоритетных групп риска устроили охоту за остатками вакцины, рассказала врач-инфекционист Екатерина Булавинова в эфире ТВ.

По ее словам, такое происходило и в других странах.

Булавинова объяснила, что люди информируют об этом своих семейных врачей, а некоторые просто едут к местам вакцинации и ждут остаточной дозы.

Инфекционист отметила, что вакцину могут получить все, даже при отсутствии декларации с семейным врачом. Для этого можно позвонить в ближайшую поликлинику, где делают прививки от COVID-19, и сообщить, что вы хотите получить остаточную дозу.

"Главное, чтобы данные человека были занесены в электронную базу. Ведь потом может понадобиться справка о вакцинации. Тогда создаются списки по 10-20 человек – это очень правильно, ведь задача, чтобы ни одна доза из флакона не была потеряна. Поэтому было бы хорошо, чтобы был в записи списка А и списка Б, если кто-то из списка не приехал", – рассказала Булавинова.

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