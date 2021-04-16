Политика Зеленский заявил, что Путин не стал отвечать на его телефонный звонок

2021-04-16 11:39

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подавал запрос на телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить обострение ситуации безопасности на Донбассе. Однако у лидера страны-агрессора отказали.

Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликовали на сайте главы государства.

"Да, это правда. Я сделал запрос, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Попросил руководителя Офиса связаться (с Кремлем), я хотел поговорить с Путиным", – признался гарант.

По его словам, в администрации президента РФ не только не ответили о не/готовность к переговорам между президентами, но и заявили, мол, такого разговора не было.

"Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ", – добавил Зеленский.