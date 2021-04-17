Политика В Украине почти 15 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 17 апреля

2021-04-17 10:30

В Украине за минувшие сутки, 16 апреля, зафиксировано 14 984 новых случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 606 детей и 276 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 4 100 человек;

летальных случаев - 440;

выздоровело - 9 736 человека;

проведено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 936 228 человек;

выздоровели - 1 475 556 человек;

летальных исходов - 39 536;

проведено ПЦР-тестов - 8 915 393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

13044 человека привито против COVID-19 в сутки. 445 861 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок: