В Украине почти 15 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 17 апреля
2021-04-17 10:30
В Украине за минувшие сутки, 16 апреля, зафиксировано 14 984 новых случая коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 606 детей и 276 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 4 100 человек;
- летальных случаев - 440;
- выздоровело - 9 736 человека;
- проведено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 936 228 человек;
- выздоровели - 1 475 556 человек;
- летальных исходов - 39 536;
- проведено ПЦР-тестов - 8 915 393.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
13044 человека привито против COVID-19 в сутки. 445 861 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
- Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
- Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
- Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
- Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
- Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
- Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
- Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
- Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
- Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
- Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
- Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
- Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
- Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
- Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
- Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
- Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
- Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
- Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
- Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
- Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
- Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
- Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
- Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.