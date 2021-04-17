Политика В Украине почти 15 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 17 апреля

2021-04-17 10:30

 

В Украине за минувшие сутки, 16 апреля, зафиксировано 14 984 новых случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 606 детей и 276 медработников.

За минувшие сутки:

  • госпитализировано - 4 100 человек;
  • летальных случаев - 440;
  • выздоровело - 9 736 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).

За все время пандемии в Украине:

 
  • заболели - 1 936 228 человек;
  • выздоровели - 1 475 556 человек;
  • летальных исходов - 39 536;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 915 393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

13044 человека привито против COVID-19 в сутки. 445 861 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

 

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
  • Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
  • Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
  • Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
  • Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
  • Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
  • Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
  • Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
  • Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
  • Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
  • Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
  • Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
  • Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
  • Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
  • Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
  • Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
  • Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
  • Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
  • Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
  • Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
  • Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
  • Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
  • Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
  • Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.
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