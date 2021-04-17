Политика Россия направила в Крым 50 штурмовиков. Они будут запускать ракеты и бомбы по морским целям

2021-04-17 16:00

 

В рамках военных учений, которые пройдут в Черном море, Россия перекинула на территорию аннексированного Крыма 50 экипажей штурмовиков Су-25СМ3.

Об этом сообщили в Южном военном округе, передает "ТАСС".

"Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации ЧФ", - говорится в сообщении.

Известно, что в ходе плановых учений экипажы истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 будут выполнять ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Напомним, закрытие районов Черного моря для военных учений Россией не затронет Керченский пролив, о якобы запрете судоходства в котором сообщало украинское Министерство иностранных дел.

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