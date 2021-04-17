Коронавирус Украинский консул, которого задержали в России, уже в дипучреждении

2021-04-17 13:30

Российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", - рассказал Николенко.

По его словам, в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности Украинская сторона готовит ответ.

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российской спецслужбе добавили, что у украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.