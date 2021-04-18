Коронавирус Почему нельзя выбрать вакцину: врач объяснил правила

2021-04-18 13:30

В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer. Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, от чего зависит, какую вакцину получит тот или иной человек.

"Ни в одной стране мира гражданам не дают возможности выбирать ту или иную вакцину. Такая же ситуация и в Украине - государство организовывает бесплатную вакцинацию той вакциной, которая будет в наличии в соответствии с графиком иммунизации", — сказал он.

Также Дубров ответил на вопросы, связанные с записью на вакцинацию.

"Запись на вакцинацию через приложение "Дія" или горячую линию Минздрава, возможно, ускорит сроки вакцинации для человека, который принадлежит к той или иной категории. Также семейный врач звонит и сообщает о наличии вакцины людям определенной категории. Что касается вакцины CoviShield, кратность доз во флаконе составляет 10, и если остаются дозы после людей, которые пришли по плану, то чтобы они не пропадали, могут привлекать людей из списка тех, кто идет следующим", — сказал он.