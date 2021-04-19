Коронавирус В Бельгии отменяют запрет на путешествия, но контроль за соблюдением карантина будет усилен

2021-04-19 09:21

Власти Бельгии в понедельник снимают запрет на туристические поездки в страны Евросоюза, но сохранятся рекомендация воздерживаться от посещений регионов со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает RG.

Перед возвращением в Бельгию гражданам страны будет необходимо заполнить специальную анкету с указанием подробностей о поездке. 

Все прибывающие в Бельгию должны будут соблюдать недельную самоизоляцию. Также придется сдать два отрицательных ПЦР-теста - в первый и седьмой день после возвращения".

При этом власти Бельгии уже предупредили, что контроль за соблюдением карантина и обязательным тестированием будет усилен. Нарушителям грозит штраф в 250 евро.

Не вызванные необходимостью поездки за пределы ЕС по-прежнему не разрешаются, как и туристические поездки в Бельгию из стран за пределами ЕС в соответствии с общеевропейскими рекомендациями.

Напомним, 27 января в Бельгии ввели временный запрет на турпоездки как из Бельгии, так и в страну на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Решение о смягчение мер по противодействию COVID-19 было принято на фоне снижения темпов распространения вируса в стране и ускорения темпов вакцинации.

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