Политика В Страсбурге открылась гибридная сессия ПАСЕ: в повестке дня российская угроза в Европе, Навальный и ситуация в Беларуси

2021-04-19 09:40

Сегодня в Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 22 апреля. Из-за карантинных ограничений делегаты будут работать в гибридном режиме.

Как сообщает Укринформ, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как председатель правительства председательствующей в Комитете министров Совета Европы страны.

Среди других политиков непосредственно в Страсбурге перед Ассамблеей выступят президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год.

Среди актуальных вопросов повестки дня на сессию вынесены и срочные дебаты об аресте в январе 2021 года российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.

Также ПАСЕ планирует обсудить следующие вопросы: COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия, а также Армянские пленные и другие узники войны.

Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "российской угрозе стремлению мира в Европе".

Основная повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики относительно диаспор.

В связи с карантинными ограничениями весенняя сессия будет проходить в гибридном формате, делегаты могут физически работать в Страсбурге, или голосовать дистанционно.