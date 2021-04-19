Политика Глава МИД Латвии озвучил перспективы Украины по скорейшему вступлению в НАТО

2021-04-19 12:04

Украина может стать членом НАТО с оккупированными Донбассом и Крымом, поскольку речь не идет о территориальном споре – мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН. Вопрос об этом требовании Альянса к своим членам он назвал очень уместным.

"Возвращаясь к 1995 году, НАТО выпустило Исследование по вопросам расширения (Study on NATO Enlargement). Многие люди забыли, что например Латвия до 2007 года имела нерешенный пограничный вопрос с Россией. В 1945 году Россия забрала часть нашей территории и заявила, что это часть РСФСР.

Эстония также имела похожую ситуацию с частью их территории. Когда мы начали присоединение к НАТО и ЕС, обе организации сказали, что они могут принять исключительно членов без территориальных споров. Мы и наши эстонские друзья подписали договор о границе, который ратифицировали парламенты Латвии и России. Договор Эстонии все еще в процессе ратификации", – рассказал министр.

Он считает, что у Грузии и Украины, которые идут в НАТО, иная ситуация, потому что Южная Осетия, Абхазия, Крым оккупированы вооруженными силами РФ.

"Южная Осетия и Абхазия декларировали так называемую "независимость". Никто, кроме России и еще пожалуй нескольких стран, этого не признали. Крым – это немного другая история. Мы признаем Украину в ее международно признанных границах, что означает, что мы признаем Крым частью Украины. Поэтому мы думаем, что нет никакого территориального спора между Украиной и Россией, или между Грузией и Россией", – пояснил Ринкевичс.