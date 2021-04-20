Коронавирус Повторное заражение коронавирусом: сколько действуют антитела и какова вероятность заболеть снова

2021-04-20 11:04

Повторные случаи заражения коронавирусом фиксировали через три-четыре месяца после болезни, но встречались и случаи, когда между заражениями было полтора месяца.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина. Он отметил, что такой вопрос был задан эпидемиологам, передает Укринформ.

"Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца", – ответил Родина.

В ЦОЗ добавили, что разработали проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В нем прописаны правила определения повторного случая заражения, которые позволят наладить получение такой информации. На данный момент у ЦОЗ есть информация о 1,2 тысячи повторных случаев коронавируса в Украине.