Коронавирус Степанов предупредил украинцев о тяжелой ситуации после Пасхи: "За 3-4 недели мы ожидаем..."

2021-04-20 18:00

 

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.

Кроме того мы писали, что нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".

 

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