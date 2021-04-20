Экономика Эксперты спрогнозировали курс гривны к доллару на неделю

2021-04-20 21:20

Эксперты рассказали, какой будет курс валют в Украине на протяжении недели до пятницы, 23 апреля.

Об этом пишет LIGA.net.

Так, прогноз курса до 23 апреля установлен на уровне 27,85-28,15 гривен за доллар.

При этом опрошенные финансисты выразили мнение, что рынок продолжит нервно наблюдать за ситуацией на границе. Так, при отсутствии плохих новостей панической девальвации гривны пока что не будет.

Ранее «Хвиля» писала, что глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что у регулятора есть собственная позиция относительно плавающего курса, которая не зависит от политики правительства.

Кроме того, Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре может быть выставлен на продажу. По его словам, в течение пяти лет доля государства на банковском рынке должна быть снижена с 55% до 25%. Он также сообщил, что банковская сфера Украины имеет значительный потенциал для международных инвесторов – ПриватБанк, имея 20% рынка, может заинтересовать самых престижных инвесторов из Евросоюза и США.

Следует отметить, что курс российского рубля к доллару упал на торгах Московской биржи на фоне новостей о планах США ввести санкции против госдолга России.

Напомним, Верховная Рада Украины конвертировала все валютные кредиты населения в гривню – законом предусматривается проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым полностью не погашены денежные обязательства.

Тем временем, Кабинет министров Украины предлагает распространить на государственный Ощадбанк общие требования и отменить госгарантии. В случае банкротства банка депозиты физлиц будут возмещаться в сумме до 200 тыс. гривен.