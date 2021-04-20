Коронавирус Израиль победил коронавирус: закрыто последнее ковид-отделение

2021-04-20 19:40

В Израиле закрывают последнее отделение в стране, где лечили больных коронавирусом. Об этом сообщает израильское издание "ynet.co.il".

Медицинский центр "Гилель Яфэ", расположенный в городе Хадера, считался одним из самых загруженных по количеству больных коронавирусом. Отмечается, что ранее здесь находилось три "коронавирусных" отделения, где всегда был "аншлаг" прибывающих с диагнозом COVID-19. По информации издания, на сегодняшний день здесь находится лишь пять инфицированных лиц. Их перевели в специальные изолированные палаты в терапевтических отделениях.

Отмечается, что израильские власти готовы оперативно снова открыть отделение для больных COVID-19, если будет новая вспышка коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила коронавирус благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.

По данным на 20 апреля, в Израиле 300 человек госпитализированы с коронавирусом, из них 187 - в тяжелом состоянии.

Ранее в Израиле заявили о том, что вакцина против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в некоторых случаях может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса.

Между тем, украинская сторона предложила Израилю провести третий этап испытаний разработанной израильскими учеными вакцины от COVID-19 в Украине с последующей возможностью производства вакцины.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Израиле ведет успешные и активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, в результате чего Украина сможет получить возможность открыть границы с Израилем.