Коронавирус Выплаты ФЛП по 8 тыс. грн: могут ли их получить в областях, вышедших из "красной" зоны

2021-04-20 20:40

ФЛП и наемные работники из областей, которые уже вышли из "красной" зоны карантина, также смогут получить 8 тысяч гривен компенсации.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, уточнив, что выплаты можно будет получить один раз в 2021 году.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность в регионах, в которых были или сейчас введены карантинные ограничения красной зоны именно государственной комиссией", - отметил он.

Он пояснил, что регионы, которые в феврале – марте 2021 года вошли в "красные" зоны карантина, но впоследствии оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".

Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые все еще находятся в "красных" зонах.